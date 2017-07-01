КПРФ попросила место для памятника Сталину в центре Барнаула

Партия видит памятник на Бульваре Защитников Сталинграда

Первый секретарь алтайских коммунистов Мария Прусакова обратилась в правительство региона с просьбой определить место для памятника Иосифу Сталину в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Обращение направлено на имя заместителя председателя правительства Алтайского края Андрея Щукина (в прошлом — глава алтайского отделения ЛДПР — прим.ред.).

«Уважаемый Андрей Евгеньевич! Просим вас оказать содействие в выделении места на Бульваре Защитников Сталинграда в Барнауле Алтайского края для установления памятника (бюст, размещенный на постаменте) Сталину Иосифу Виссарионовичу – Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами СССР в годы Великой Отечественной войны», — сказано в обращении.

В КПРФ напоминают, что пытаются добиться места для памятника в столице Алтайского края уже 10 лет.

«Прежнее руководство Барнаула периодически обещало установить памятник при создании «Аллеи исторической памяти» (Сталин приезжал в Барнаул в январе 1928 года — прим. КПРФ). Сейчас в планах администрации Барнаула такой проект отсутствует. Поэтому и было решено вновь обратить внимание краевых властей на возможность установки памятника Сталину именно на Бульваре Защитников Сталинграда», — отметили в пресс-службе партии.