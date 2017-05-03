Красный первомай: КПРФ устроила шествие в центре Барнаула. Видео и Фото
После шествия сторонники компартии провели митинг у памятника Ленину
Алтайские коммунисты первыми в Барнауле отпраздновали 1 мая, которое в это году выдалось холодным и дождливым. В это день в центре города было запланировано несколько политических и спортивных мероприятий, так что уже в 08:30 утра «красные» с песнями двинулись демонстрацией от площади Октября до площади Советов.
Там, у памятника Ленину, уже под дождем выступающие призвали сделать зарплату достойного уровня, отказаться от оптимизации социальных учреждений, вернуть льготы ветеранам, семипалатинцам и родителям дошкольников, остановить рост цен и тарифов, принять федеральный закон о детях войны, повысить детское пособие.
Лидер алтайского отделения партии, депутат АКЗС Мария Прусакова открыла митинг словами о готовности КПРФ бороться против наступления на права трудящихся людей.
Первый секретарь барнаульского отделения партии, депутат АКЗС Андрей Сартаков заявил, что главное требование КПРФ — «отмена принятого АКЗС решения о ликвидации льгот ветеранам труда, семипалатинцам, родителям дошкольников».
«Власть хочет переложить проблемы на жителей. Мы не позволим этого сделать. Даешь социализм! Нет росту цен и зарплат», — сказал он.
Выступали также комсомольцы, представители районов, а также работники «Почты России», которые рассказали об оптимизации двух из трёх маршрутов сортировочного центра.
Поучаствовать в демонстрации прибыли не только местные коммунисты, но и из Новоалтайска, Первомайского и Троицкого районов. По традиции были представители региональной организации «Дети войны», Женского Союза «Надежда России». Всего на мероприятии коммунистов, по оценкам корреспондента портала Amic.ru, собралось более 500 человек.
Следующими демонстрацию и митинг провели алтайские справедливороссы (шествие началось в 9 утра от площади Октября до площади Ветеранов (напротив библиотеки им. В.Я. Шишкова на Молодежной, 5), где в 9:30 состоялся митинг.
В 10:00 на площади Сахарова начался митинг профсоюзов при участие активистов партии «Единая Россия».
ЛДПР в этот день организует танцевальный флешмоб в одном из торговых центров города.
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