Кремль изучит итоги опроса о рейтинге Медведева

Дмитрий Песков подчеркнул, что в администрации президента очень внимательно относятся к социологическим исследованиям

Представители Кремля изучат результаты социологического опроса, согласно которым около половины россиян выступают за отставку главы правительства РФ Дмитрия Медведева.

Об этом, как передает РИА Новости, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков</strong>. «Нам потребуется время, чтобы проанализировать эти данные. Мы всегда внимательно относимся к социологии, ну, с известными допусками, скажем так, но нам потребуется время какое-то. Сразу, наверное, можно сказать, что, безусловно, работа правительства сложна, правительство, конечно, несет на себе груз принятия многих решений, связанных с оперативным управлением экономикой», — отметил Песков.

Напомним, ранее в федеральных СМИ появилась информация о том, что, согласно опросу «Левада-Центра», отставку Медведева поддерживают порядка 45% россиян.

Само исследование, как отмечалось, проводилось в период с 7 по 10 апреля на дому методом личного интервью среди 1,6 тысячи человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Респондентам задавались следующие вопросы: «Вы были бы сейчас за или против того, чтобы отправить председателя правительства России Дмитрия Медведева в отставку?», «В какой мере вы доверяете Дмитрию Медведеву» и «Какими словами вы могли бы обозначить свое отношение к Дмитрию Медведеву?»