Кремль опроверг назначение Михаила Бабича новым послом России в Турции

Александр
Автор: Александр Декабрь 28, 2016 06:46

Кремль опроверг назначение Михаила Бабича новым послом России в Турции

Кремль опроверг назначение Михаила Бабича новым послом России в Турции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал данную информацию несоответствующей действительности

Информацию о назначении полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича в Кремле назвали несоответствующей действительности.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Пока никаких решений нет, информация (о назначении Бабича) не соответствует действительности», – цитирует слова Пескова ТАСС.

Также представитель Кремля отметил, что у него нет ответа на вопрос, когда будет принято кадровое решение о новом после РФ в Турции.

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Напомним, что прежний посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время открытия выставки в Анкаре.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 28, 2016 06:46
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