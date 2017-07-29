Кремль отреагировал на предложение ответить санкциями на новые санкции США

Александр
Автор: Александр Июль 29, 2017 03:45

Кремль отреагировал на предложение ответить санкциями на новые санкции США

Кремль отреагировал на предложение ответить санкциями на новые санкции США

Песков отметил, что решение об ответе США примет исключительно российский лидер Владимир Путин

Кремль воздержится от формулировок в отношении новых санкций США, пока они не получили статус закона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков комментировал одобрение 25 июля Палатой представителей Конгресса США законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. 

«Пока речь идет о законопроекте, поэтому каких-то субстантивных оценок мы пока давать не будем. Отношение к этому будет формулироваться после тщательного анализа, и решение, безусловно, будет приниматься главой государства, президентом Владимиром Путиным«, — сказал Песков.

«Поскольку там дальше еще будет Сенат, давайте дождемся, когда этот законопроект станет законом», — добавил он, подчеркнув, что ни Сенат, ни президент США Дональд Трамп не подписали закон о мерах.

Песков также отметил, что решение об ответе США примет исключительно российский лидер Владимир Путин.

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Александр
Автор: Александр Июль 29, 2017 03:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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