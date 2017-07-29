Кремль отреагировал на предложение ответить санкциями на новые санкции США
Песков отметил, что решение об ответе США примет исключительно российский лидер Владимир Путин
Кремль воздержится от формулировок в отношении новых санкций США, пока они не получили статус закона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Песков комментировал одобрение 25 июля Палатой представителей Конгресса США законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР.
«Пока речь идет о законопроекте, поэтому каких-то субстантивных оценок мы пока давать не будем. Отношение к этому будет формулироваться после тщательного анализа, и решение, безусловно, будет приниматься главой государства, президентом Владимиром Путиным«, — сказал Песков.
«Поскольку там дальше еще будет Сенат, давайте дождемся, когда этот законопроект станет законом», — добавил он, подчеркнув, что ни Сенат, ни президент США Дональд Трамп не подписали закон о мерах.
Песков также отметил, что решение об ответе США примет исключительно российский лидер Владимир Путин.
Читайте также
- «Всего полмиллиарда и имя увековечено»: алтайский губернатор о миллиардерах 0
- Зятю Трампа предложили подписать российский флаг 0
- Первый пошёл: к выборам президента 2018 года начали «стягиваться» кандидаты 0
- «Хватит издеваться»: Зюганов выступил за признание ДНР и ЛНР 0
- Путин назначил Никитина врио губернатора Новгородской области 0
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий