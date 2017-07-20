Кремль прокомментировал идею выслать дипломатов США из России
Ранее СМИ сообщали, что в ответ на действия США Москва планирует выслать около 30 американских дипломатов
Президент пока не принимал никаких решений по ответных мерах РФ на высылку российских дипломатов из США, в целом ситуацию в Кремле считают неприемлемой, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Ранее СМИ сообщали, что в ответ на действия США Москва планирует выслать около 30 американских дипломатов и наложить арест на несколько объектов собственности США в РФ.
Накануне заместитель помощника президента США Себастьян Горка заявил, что в Белом доме рассматривают возможность возврата российской дипломатической собственности, чтобы «дать шанс сотрудничеству».
Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы «вмешательства в выборы» и «давления на американских дипломатов», работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным «дачам» постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.
Читайте также
- Главой администрации Новоалтайска назначен Сергей Еремеев 0
- Дональд Трамп примет решение о мерах против России после инаугурации 0
- Петр Порошенко подал электронную декларацию о доходах 0
- Сирийская армия повторно освободила Пальмиру – Шойгу 0
- Иванка Трамп опровергла свою причастность к решению отца об ударе по Сирии 0
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий