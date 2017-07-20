Кремль прокомментировал идею выслать дипломатов США из России

Александр
Автор: Александр Июль 20, 2017 01:45

Кремль прокомментировал идею выслать дипломатов США из России

Кремль прокомментировал идею выслать дипломатов США из России

Ранее СМИ сообщали, что в ответ на действия США Москва планирует выслать около 30 американских дипломатов

Президент пока не принимал никаких решений по  ответных мерах РФ на высылку российских дипломатов из США, в целом ситуацию в Кремле считают неприемлемой, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что в ответ на действия США Москва планирует выслать около 30 американских дипломатов и наложить арест на несколько объектов собственности США в РФ.

Накануне заместитель помощника президента США Себастьян Горка заявил, что в Белом доме рассматривают возможность возврата российской дипломатической собственности, чтобы «дать шанс сотрудничеству».

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы «вмешательства в выборы» и «давления на американских дипломатов», работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным «дачам» постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

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Александр
Автор: Александр Июль 20, 2017 01:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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