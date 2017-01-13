Кремль счел угрозой переброску военных США в Польшу

Александр
Автор: Александр Январь 13, 2017 01:46

Кремль счел угрозой переброску военных США в Польшу

Кремль счел угрозой переброску военных США в Польшу

В Кремле отметили, что любая страна будет негативно воспринимать наращивание иностранного военного присутствия у своих границ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что размещение в Польше танков и бронетехники США является угрозой российским интересам и безопасности страны. Об этом в четверг, 12 января, сообщает «Интерфакс».

«Мы смотрим на это как на угрозу для нас. Это действия, которые угрожают нашим интересам, нашей безопасности», – цитирует агентство представителя Кремля.

Песков подчеркнул, что в данном случае речь идет о том, что военное присутствие у российских границ в Европе наращивает третья страна, которая даже не является европейским государством.

Также он добавил, что «любая страна наращивание иностранного военного присутствия у своих границ может воспринимать и будет воспринимать негативно».

Агентство пишет, что ранее EFE сообщило о размещении в Польше трех тысяч военнослужащих США и около 80 танков. Еще порядка тысячи военных уже находятся на территории страны.

Далее бойцы бригады Соединенных Штатов будут проводить серию учений на польской территории, после чего ожидается, что они будут дислоцированы в Польше, Болгарии, Румынии и странах Балтии.

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Александр
Автор: Александр Январь 13, 2017 01:46
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