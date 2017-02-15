Кремль считает абсурдными обвинения во вмешательстве РФ в выборы во Франции

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что официальная Москва не имеет никакого отношения к каким-либо кибератакам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными обвинения в адрес РФ со стороны избирательного штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона в кибератаках.

По словам представителя Кремля, в данный момент не может идти речи о какой-либо причастности официальной Москвы к подобного рода событиям.

«Любые обвинения официальной Москвы в возможной причастности к ним абсурдны», – цитирует Пескова «Интерфакс».

Также пресс-секретарь президента РФ добавил: «Мы не имели и не имеем никакого намерения вмешиваться во внутренние дела других стран, тем более в их электоральные процессы».

Отметим, что ранее генеральный секретарь французского движения «На марше» Ришар Ферран заявил о «сотнях и тысячах» кибератак с территории РФ. От движения «На марше» на пост президента Франции, напомним, выдвинут Эммануэль Макрон.