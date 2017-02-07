Кремль ждет извинений от Fox News, чей ведущий назвал Путина убийцей

Александр
Автор: Александр Февраль 7, 2017 03:45

Кремль ждет извинений от Fox News, чей ведущий назвал Путина убийцей

Кремль ждет извинений от Fox News, чей ведущий назвал Путина убийцей

Комментировать ответ Трампа на эту реплику Песков не стал

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждут извинений от телекомпании Fox News, корреспондент которой во время интервью с американским лидером Дональдом Трампом назвал российского президента Владимира Путина убийцей. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает ТАСС.

Песков назвал такие слова «недопустимыми и оскорбительными», отметив, что в Кремле «предпочли бы получить извинения в адрес президента России от такой уважаемой телекомпании».

В то же время пресс-секретарь Путина не стал комментировать ответ республиканца на эту реплику.

Напомним, что в ходе интервью Трампа ведущий шоу на Fox Билл О’Райли в одном из вопросов о сотрудничестве Соединенных Штатов и России назвал Путина убийцей. Республиканец в ответ на это заявил, что в Америке также есть много убийц. «Вы думаете, наша страна такая невинная?» – задал Трамп встречный вопрос. Также глава США признался, что уважает российского лидера, и заявил, что «Соединенным Штатам лучше поладить с РФ, чем наоборот».

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Александр
Автор: Александр Февраль 7, 2017 03:45
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