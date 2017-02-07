Кремль ждет извинений от Fox News, чей ведущий назвал Путина убийцей
Комментировать ответ Трампа на эту реплику Песков не стал
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждут извинений от телекомпании Fox News, корреспондент которой во время интервью с американским лидером Дональдом Трампом назвал российского президента Владимира Путина убийцей. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает ТАСС.
Песков назвал такие слова «недопустимыми и оскорбительными», отметив, что в Кремле «предпочли бы получить извинения в адрес президента России от такой уважаемой телекомпании».
В то же время пресс-секретарь Путина не стал комментировать ответ республиканца на эту реплику.
Напомним, что в ходе интервью Трампа ведущий шоу на Fox Билл О’Райли в одном из вопросов о сотрудничестве Соединенных Штатов и России назвал Путина убийцей. Республиканец в ответ на это заявил, что в Америке также есть много убийц. «Вы думаете, наша страна такая невинная?» – задал Трамп встречный вопрос. Также глава США признался, что уважает российского лидера, и заявил, что «Соединенным Штатам лучше поладить с РФ, чем наоборот».
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