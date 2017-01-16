Крым подготовил проект резолюции в ООН о нарушении прав человека Киевом
Крымские власти призвали ООН обратить внимание на нарушения прав человека на Украине еще в 2016 году
Крым подготовил проект резолюции ООН о нарушениях прав человека в республике в период, когда Крым являлся частью Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена крымского правительства Заура Смирнова</strong>.
Агентство пишет, что в конце 2016 года по инициативе Украины Генассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением «ущемления прав человека» и дискриминации жителей полуострова, в том числе «крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам». Генеральная ассамблея призвала к международному мониторингу ситуации в области прав человека на полуострове.
Тогда власти Крыма призвали ООН обратить внимание на нарушения прав человека на Украине и пообещали предоставить необходимые документы.
Смирнов отметил, что проект крымской резолюции в ООН подготовлен. В нем отражается широкий период всех событий, которые связаны «в том числе с нарушением прав человека в Крыму в украинский период». Он подчеркнул, что всю ситуацию описали хронологически.
Life добавляет, что в резолюции отражён весь период событий, которые происходили в Крыму, начиная с конца 80-х годов, в том числе детально описана ситуация с возвращением крымских татар, с нарушением их прав при обустройстве на полуострове, и взят период Украины в целом. Особое внимание в проекте уделено событиям госпереворота 2014 года.
Агентство добавляет, что Смирнов курирует в правительстве региона вопросы межнациональных отношений.
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