Кто идет на выборы в Барнаульскую гордуму от «Единой России». Полный список
Партия отправит на выборы 103 кандидата
«Единая Россия» окончательно определилась, кого отправит на выборы в Барнаульскую думу 10 сентября 2017 года. Список кандидатов, сформированный по итогам майского предварительного внутрипартийного голосования, утвердили на конференции барнаульского отделения партии в пятницу, 14 июля. В распоряжении ИА «Амител» имеется список кандидатов от партии.
В список вошли 103 кандидата. Отметим, что для подачи документов на регистрацию у них есть время до 31 июля. Собирать подписи избирателей для регистрации им не потребуется. «Единая Россия» имеет на это льготу.
Одномандатные округа:
№ 1. Белоусова Ксения
№ 2. Жумадилов Марат
№ 3 Локтев Александр
№ 4 Струченко Сергей
№ 5 Маликов Алексей
№ 6 Кулешов Евгений
№ 7 Некрасова Лидия
№ 8 Ряполов Юрий
№ 9 Меркулов Алексей
№ 10 Буевич Галина
№ 11 Абалымов Дмитрий
№ 12 Гросс Александр
№ 13 Лисицын Александр
№ 14 Ананьина Людмила
№ 15 Бочкова Светлана
№ 16 Касплер Валерий
№ 17 Перерядов Вячеслав
№ 18 Носенко Евгений
№ 19 Барсуков Евгений
№ 20 Ельников Александр
Территориальные группы:
№ 1:
Петриков Алексей
Шаринский Александр
Горкольцева Нина
Григорян Арсен
№ 2:
Сингач Артем
Денисов Дмитрий
Степанова Ольга
Функ Марина
№ 3:
Юдин Виктор
Чернов Владимир
Петрова Елена
Крынина Надежда
№ 4:
Анисимова Инна
Ускова Марина
Татаринцев Евгений
Солодянкина Наталья
№ 5:
Гаврин Геннадий
Толмачев Роман
Ананина Елена
Рунг Александр
№ 6:
Хриспенс Елена
Резинкина Светлана
Дементьева Наталья
Томиленко Сергей
№ 7:
Борисенко Инна
Кочетков Евгений
Ильиных Владимир
Захарова Татьяна
№ 8:
Белькова Лариса
Акопян Сергей
Фурманов Олег
Грицай Оксана
№ 9:
Лисин Алексей
Янина Наталья
Михальчук Василий
Чернюк Елена
№ 10:
Гущина Евгения
Вялкова Лариса
Щербакова Оксана
Доронина Оксана
№ 11:
Войтюк Сергей
Ильин Роман
Зямина Тамара
Гузев Дмитрий
№ 12:
Огнев Иван
Литвиненко Антон
Артюшкин Андрей
Ильина Людмила
№ 13:
Смирнов Константин
Евстратенко Татьяна
Терехина Валентина
Максимов Евгений
№ 14:
Ананьина Людмила
Ильиных Дмитрий
Гостевская Людмила
Дериглазова Светлана
№ 15:
Гладких Вячеслав
Лобанова Ольга
Григорьев Алексей
Колотина Татьяна
№ 16:
Касплер Валерий
Репа Роман
Ярошенко Екатерина
Черепанова Наталья
№ 17:
Иванов Александр
Паутова Анна
Артюшенко Оксана
Карнаханов Альберт
№ 18:
Грицай Инесса
Ермолина Любовь
Сергеева Светлана
Заречнев Константин
№ 19:
Вильгельм Ирина
Камышева Ольга
Репкина Татьяна
Кизилов Евгений
№ 20:
Ельников Александр
Тайчер Александр
Ухналева Светлана
Мингаева Ольга
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