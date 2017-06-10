Кто в парламенте Алтайского края главный? Инфографика

Председатель, его заместитель, главы комитетов и фракций
ИА «Амител» начинает цикл публикаций об Алтайском краевом Законодательном Собрании. Мы часто пишем о законах, которые принимают депутаты. Теперь мы расскажем о том, на что депутаты имеют право, а что им запрещено, кто получает заработную плату в АКЗС, что вообще может делать парламент и каков механизм принятия законов. Об этом читайте в проекте Amic.ru «Гид по АКЗС»</strong>. А пока показываем, кто какой пост занимает в АКЗС. Смотрим глав комитетов и фракций и, конечно, председателя.
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