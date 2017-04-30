Культура национальной важности: в Омске прошел форум «Единой России»
Участие в нем приняли и алтайские единороссы
«Культура — национальный приоритет» — форум с таким названием прошел в Омске 25 апреля. Его провела «Единая Россия» при личном участии лидера партии и председателя российского правительства Дмитрия Медведева.
Участие в нем приняли более 700 человек со всех регионов Сибири. Алтайский край представляли депутат Барнаульской городской думы, заместитель секретаря регионального отделения Александр Иванов и заместитель руководителя регионального исполкома Евгений Шадринцев.
На форуме работали четыре дискуссионные площадки: «Местный Дом культуры – новая модель», «Культура и образование», «Театры и музыкальное творчество», «Историческая память».
Насколько доступны учреждения культуры в сельской местности, как развивать библиотеки и детское и дополнительное образование в сфере культуры, какие проблемы решит создание многофункциональных культурных центров — об этом и не только говорили и спорили на площадках.
Все выработанные идеи и рекомендации были направлены Дмитрию Медведеву.
Кстати, в Алтайском крае партия реализует два важных партийных проекта, решающих местные проблемы культуры. Это «Местный дом культуры» и «Театры малых городов».
«Эти проекты уже находятся в активной стадии реализации. Но партийные проекты не заканчиваются после окончания ремонта или модернизации объектов культуры. На форуме нам с коллегами удалось обсудить и другие вопросы системного развития сети учреждений культуры в сельской местности и малых городах. В частности, были поддержаны предложения по созданию многофункциональных культурных центров на базе ДК, повышению статуса работника культуры, грантовой поддержке муниципальных театров и многие другие», — прокомментировал Александр Иванов.
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