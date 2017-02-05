Латвия построила 23-километровый забор на границе с Россией

Александр
Автор: Александр Февраль 5, 2017 09:45

Латвия построила 23-километровый забор на границе с Россией

Латвия построила 23-километровый забор на границе с Россией

В текущем году на обустройство границы выделено 6,3 млн евро, отметили в Государственной службе пограничной охраны страны

Латвия на границе с РФ возвела 23-километровое заграждение для того, чтобы предотвратить проникновение в республику нелегальных мигрантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Государственной службы пограничной охраны страны Евгению Позняк</strong>.

Она отметила, что в текущем году на обустройство границы выделено 6,3 миллиона евро, на которые будет оборудована приграничная полоса длиной 150 километров и построено 60 километров забора.

Агентство пишет, что для ограничения потока нелегальных мигрантов Латвия ранее решила возвести на отдельных участках границы с РФ забор общей длиной около 90 километров. На его постройку в течение четырех лет власти потратят свыше 17 миллионов евро. Высота забора с учетом колючей проволоки составит 2,7 метра. На заграждение установят камеры видеонаблюдения и датчики движения. Отмечается, что забор начали строить в конце 2015 года, а закончить его возведение планируют в 2019 году.

По словам главы МВД Республики Рихардса Козловскиса, всего на укрепление восточной границы республики и усиление погранохраны до 2020 года нужно порядка 80 миллионов евро. Министр считает, что для борьбы с нелегальной миграцией также нужно увеличить число пограничников.

В минувшем году в Латвии за незаконное пересечение границы задержали 369 человек, из которых 250 являлись гражданами Вьетнама.

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Александр
Автор: Александр Февраль 5, 2017 09:45
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