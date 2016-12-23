Лавров и Чавушоглу встретили во Внуково гроб с телом убитого посла

Посла России Андрея Карлова застрелили вечером 19 декабря в Анкаре

Главы российского и турецкого внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу встретили во вторник, 20 декабря, в столичном аэропорту Внуково гроб с телом убитого в Анкаре посла Андрея Карлова, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что «Ту-154» с телом убитого террористом дипломата приземлился во Внуково около 20:30. Над зданием правительственного терминала аэропорта приспустили флаги РФ.

Агентство пишет, что министры поднялись на борт самолета, на котором в российскую столицу прибыли вдова и мать посла Марина и Мария Карловы. Лавров с Чавушоглу помогли женщинам спуститься по трапу к красной ковровой дорожке, куда солдаты Преображенского полка вынесли обитый в триколор гроб.

Под звуки траурного марша между двумя рядами выстроившихся в почетном карауле с перевязанными траурными лентами флагами солдат роты почетного караула «преображенцев» и министры вместе с вдовой прошли за гробом.

Его установили на помост перед терминалом. Там женщины еще раз простились с Карловым, после чего гроб погрузили в катафалк, который отправился в российскую столицу.

Напомним, российского посла застрелили вечером 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Турецкие власти сообщили, что нападавшего — полицейского — ликвидировали местные силы безопасности. В итоге действий преступника ранения получили три человека.

В российском МИД квалифицировали инцидент как теракт. СК возбудил дело по статье «Акт международного терроризма».