Лавров намекнул главному дипломату Европы на санкции против Украины

Александр
Автор: Александр Апрель 26, 2017 13:46

Лавров намекнул главному дипломату Европы на санкции против Украины

Лавров намекнул главному дипломату Европы на санкции против Украины

По мнению Лаврова, саботаж Киевом минских соглашений должен встретить реакцию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини отметил, что Москва добросовестно выполняет свою часть работы, в то время как Киев избегает прямого диалога, сообщает РИА Новости.

 

«Если позиция Евросоюза заключается в том, что все должны выполнять свою часть обязательств, то возникает вопрос: а почему санкции только против России?» — спросил Лавров.

 

По его мнению, саботаж Киевом минских соглашений должен встретить реакцию «со стороны тех, кто покровительствует этому правительству».

 

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Автор: Александр Апрель 26, 2017 13:46
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