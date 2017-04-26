Лавров намекнул главному дипломату Европы на санкции против Украины

По мнению Лаврова, саботаж Киевом минских соглашений должен встретить реакцию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини отметил, что Москва добросовестно выполняет свою часть работы, в то время как Киев избегает прямого диалога, сообщает РИА Новости.

«Если позиция Евросоюза заключается в том, что все должны выполнять свою часть обязательств, то возникает вопрос: а почему санкции только против России?» — спросил Лавров.

По его мнению, саботаж Киевом минских соглашений должен встретить реакцию «со стороны тех, кто покровительствует этому правительству».

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