Лавров намекнул главному дипломату Европы на санкции против Украины

По мнению Лаврова, саботаж Киевом минских соглашений должен встретить реакцию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини отметил, что Москва добросовестно выполняет свою часть работы, в то время как Киев избегает прямого диалога, сообщает РИА Новости.
«Если позиция Евросоюза заключается в том, что все должны выполнять свою часть обязательств, то возникает вопрос: а почему санкции только против России?» — спросил Лавров.
По его мнению, саботаж Киевом минских соглашений должен встретить реакцию «со стороны тех, кто покровительствует этому правительству».
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