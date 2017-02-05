Лавров назвал честным ответ России на санкции Евросоюза

Также глава МИД подчеркнул, что Москва не была инициатором санкций, поэтому и не должна их снимать

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские контрсанкции в отношении Евросоюза — это ответная мера, целью которой является предотвращение условий недобросовестной конкуренции на рынке России. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на австрийское издание «Профиль».

По словам министра, контрмеры были наложены потому, что санкции ЕС ограничивали возможность для банков РФ получать займи на финансирование сельского хозяйства. Это «значило бы, что сельхозпроизводители из ЕС на российском рынке извлекли бы выгоду из условий недобросовестной конкуренции», — объяснил Лавров, добавив, что Москва «должна была сделать все по-честному».

При этом Лавров подчеркнул, что российская сторона не была инициатором санкций, поэтому не она должна их снимать.

В интервью «Профилю» глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что Москва готова пройти свою часть пути для восстановления отношений с Вашингтоном, которым нанесли сильный ущерб при администрации прежнего американского президента Барака Обамы.

Лавров отметил, что высказывания нового лидера США Дональда Трампа об отношениях с Москвой внушают надежду. «Заявленная им позиция о необходимости выстраивания нормального диалога между нашими странами внушает определенную надежду на позитивные подвижки в двусторонних отношениях», — цитирует издание лавров. При этом министр подчеркнул, что пока преждевременно говорить о том, как будет выстраиваться работа с новой администрацией.