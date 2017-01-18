Лавров назвал терроризм главной угрозой минувшего года

Александр
Автор: Александр Январь 18, 2017 00:45

Лавров назвал терроризм главной угрозой минувшего года

Лавров назвал терроризм главной угрозой минувшего года

При этом глава МИД РФ отметил, что серьезную озабоченность вызывает неспособность международного сообщества сплотиться

Терроризм стал в 2016 году главной международной угрозой, но мировому сообществу не удается сплотиться для борьбы с ним.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2016 года.

«Угрозы за истекший год не уменьшились, имею в виду прежде всего угрозу международного терроризма, который продолжал делать свое подлое дело. От него страдали жители городов Европы, Ближнего Востока, других стран, мы потеряли в результате гнусного террористического акта нашего посла в Турции Андрея Геннадьевича Карлова», – сказал министр.

Лавров подчеркнул, что «проблема терроризма приобрела системный характер». «То, что международное сообщество не может сплотиться, чтобы, как сказал, выступая в ООН, президент РФ Владимир Путин, создать единый фронт борьбы с терроризмом, вызывает серьезную озабоченность и сожаление», — указал глава МИД РФ.

По его мнению, такому объединению усилий препятствует ряд причин. «Эта проблема накладывается на базовые противоречия между объективной тенденцией формирования многополярного мира с одной стороны и действиями тех, кто пытается цепляться за отжившую концепцию многополярности», — пояснил глава МИД РФ.

Другой причиной Лавров назвал противоречия в базовых принципах внешней политики различных стран. «Это прагматизм, хорошо и правильно понятые национальные интересы, или мессианство, стремление распространять свои ценности по всему миру, причем в том виде, как они сложились у этой группы государств», — отметил Лавров.

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Александр
Автор: Александр Январь 18, 2017 00:45
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