Лавров обсудил со Столтенбергом перспективы развития отношений РФ — НАТО

Александр
Автор: Александр Февраль 18, 2017 16:46

Лавров обсудил со Столтенбергом перспективы развития отношений РФ — НАТО

Лавров обсудил со Столтенбергом перспективы развития отношений РФ - НАТО

Кроме этого, глав МИД и генсек НАТО обсудили несколько актуальных вопросов международной и европейской повестки дня

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в пятницу, 17 февраля, обсудили «на полях» 53-й Мюнхенской конференции по безопасности перспективы развития отношений РФ и Североатлантического альянса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский МИД.

В сообщении ведомства по итогам встречи сказано, что во время беседы Лавров и Столтенберг обсудили текущее состояние и перспективы отношений Россия-НАТО, а также ряд актуальных вопросов международной и европейской повестки дня.

Столтенберг в свою очередь ранее заявил, что на встрече с министром иностранных дел России обсудил украинскую тематику и выразил надежду на прогресс в отношениях альянса и РФ после переговоров. При этом генсек НАТО отметил, что у альянса и РФ все еще сохраняются разногласия в оценке ситуации на Украине.

«Коммерсант» добавляет, что также Столтенберг указал на необходимость достижения транспарентности во взаимодействиях воинских подразделений. Он напомнил о периодических облетах военными самолетами РФ американских кораблей и указал на недопустимость данной ситуации. При этом генеральный секретарь отметил, что необходимый уровень прозрачности при проведении военных маневров достигнут. Но это не означает, подчеркнул Столтенберг, что альянс собирается отменить решение о прекращении практического сотрудничества НАТО и России.

Агентство напоминает, что Международная конференция по безопасности открылась в пятницу, 17 февраля, в Мюнхене.

НАТО в 2014 году на фоне кризиса вокруг Украины решила приостановить практическое сотрудничество с РФ, сохранив при этом политический диалог на уровне послов и выше. Не проводившиеся два года заседания Совета РФ — НАТО были возобновлены в апреле минувшего года.

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Александр
Автор: Александр Февраль 18, 2017 16:46
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