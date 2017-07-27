Лавров обвинил американских политиков в «параноидальной русофобии»

Он добавил, что «даже не подозревал, что американские политические деятели могут быть подвержены такому массовому психозу»

Нормальным людям в США непросто существовать в условиях «параноидального увлечения русофобией» в Штатах, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью курдскому телеканалу «Рудав», сообщает «Интерфакс».

«Мы понимаем, насколько сейчас тяжело в Вашингтоне тем, кто пытается все-таки проявлять здравый смысл в условиях повального, параноидального увлечения русофобией при отсутствии за многие месяцы всяких расследований или хотя бы единого факта, который мог бы быть предъявлен в подтверждение вмешательства России в американские дела», — сказал Лавров.

«Нормальным людям там непросто», — отметил министр.

Он добавил, что «даже не подозревал, что американские политические деятели могут быть подвержены такому массовому психозу». «Я со многими из них общался, когда работал еще в Нью-Йорке. Для меня все происходящее сейчас очень удивительно. Наверное, многие из тех, кто поддался этому аномальному для американской политики движению, понимают, что все это ненормально и каким-то образом должно прекратиться, — отметил министр. — К сожалению, они сами себя загоняют на очень высокий забор, откуда потом трудно прыгать. Важно, чтобы «вышел пар» из этой кампании».

«Я не думаю, что кто-то может искусственно на нее повлиять, но она выдохнется, хотя бы потому, что, подчеркну еще раз, ни единого факта так и не было предъявлено», — подчеркнул он.

По словам Лаврова, «все, что мусолится на страницах газет, экранах телевизоров в США, это, как у нас говорят, простите за непарламентское выражение, «высосано из пальца».