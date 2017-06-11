Лавров обвинил в русофобстве власти Литвы из-за забора на границе с Россией

Александр
Автор: Александр Июнь 11, 2017 09:45

Лавров обвинил в русофобстве власти Литвы из-за забора на границе с Россией

Лавров обвинил в русофобстве власти Литвы из-за забора на границе с Россией

Строительство забора идет на границе с Калининградской областью

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал строительство забора властями Литвы на границе с Калининградской областью. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, в понедельник, 5 июня, СМИ написали, что строительство забора, отделяющего Литву от России, уже началось. Протяженность ограждения составляет  44,6 километра. Этот объект обойдется Литве в 1,335 миллиона евро.

«Отрадно, что, несмотря на русофобские действия руководства этих стран (Польши и Литвы — ред.), местные власти, соседствующие с Калининградской областью, видят прямой интерес своих жителей в том, чтобы продолжать общаться и не выстраивать стены, как это литовцы собираются делать, или не прерывать договор о Малом приграничном сообщении, как это сделало польское правительство и, к сожалению, вроде не собирается это решение отменять», — подчеркнул глава российского МИД.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июнь 11, 2017 09:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Нина Гаврилина

    Нина Гаврилина

    Благодарю сотрудников Центральной городской библиотеки им. В.М.Шукшина и всех земляков русского поэта Виктора Гаврилина, кого затронула его трагическая судьба…

    Читать статью
  • Вася

    Вася

    "тёмные личности" были, есть и будут

    Читать статью
  • Вася Камушкин

    Вася Камушкин

    одни бандиты других к власти не пускают))

    Читать статью
  • Максим Алейников

    Максим Алейников

    один крииминалитет не пускает другого))

    Читать статью
  • Артур

    Артур

    Отличные заборы!

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии