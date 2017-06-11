Лавров обвинил в русофобстве власти Литвы из-за забора на границе с Россией
Строительство забора идет на границе с Калининградской областью
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал строительство забора властями Литвы на границе с Калининградской областью. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, в понедельник, 5 июня, СМИ написали, что строительство забора, отделяющего Литву от России, уже началось. Протяженность ограждения составляет 44,6 километра. Этот объект обойдется Литве в 1,335 миллиона евро.
«Отрадно, что, несмотря на русофобские действия руководства этих стран (Польши и Литвы — ред.), местные власти, соседствующие с Калининградской областью, видят прямой интерес своих жителей в том, чтобы продолжать общаться и не выстраивать стены, как это литовцы собираются делать, или не прерывать договор о Малом приграничном сообщении, как это сделало польское правительство и, к сожалению, вроде не собирается это решение отменять», — подчеркнул глава российского МИД.
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