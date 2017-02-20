Лавров отверг обвинения в участии РФ в подготовке переворота в Черногории />

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Глава российского МИДа подчеркнул, что ни одного факта дипломатическому ведомству предоставлено не было

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявления о том, что некие государственные структуры РФ могут быть причастны к попытке государственного переворота в Черногории.

«Что касается упомянутой вами новости, то она стоит в одном ряду с другими голословными обвинениями нас и нашей страны, в том числе в хакерских атаках против всего Запада, вмешательстве в избирательные кампании большинства западных стран, о связях администрации Трампа с российскими спецслужбами и многое другое», – цитирует РИА Новости слова Лаврова.

Глава МИДа подчеркнул, что ни по одному из данных голословных обвинений ни одного факта не было предъявлено.

Напомним, что ранее специальный прокурор Черногории Миливое Катнич указывал на то, что некие «российские государственные органы» были связаны с попыткой переворота в Черногории осенью прошлого года.