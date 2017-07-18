Лавров пошутил, что его стих об отношениях РФ и ЕС будет нецензурным

Александр
Автор: Александр Июль 18, 2017 21:45

Лавров пошутил, что его стих об отношениях РФ и ЕС будет нецензурным

Лавров пошутил, что его стих об отношениях РФ и ЕС будет нецензурным

Так глава МИД РФ ответил на просьбу дать название его возможным стихам о взаимоотношениях России и Евросоюза

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров пошутил, что стихи об отношениях России и Европейского союза, если бы он их написал, могли бы содержать нецензурную рифму. Об этом в четверг, 13 июля, написал ТАСС со ссылкой на заявление министра во время выступления на площадке германского Фонда им. Курта Кербера.

По данным издания, Лаврову о его хобби писать стихи напомнила модератор. Она попросила дать название стихам, которые мог бы написать министр иностранных дел РФ о взаимоотношениях Москвы с Брюсселем.

В ответ глава российской дипломатии, улыбаясь, произнес: «Может быть не очень цензурная рифма, поэтому я воздержусь».

«Лента.ру» напоминает, что Лавров — автор гимна Московского госинститута международных отношений. Его стихи были опубликованы в «Русском пионере», последний раз — в текущем году. Также недавно было опубликовано его произведение, написанное в 1994 году, посвященное скончавшемуся постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину. В минувшем году Лавров получил премию Союза писателей России «Имперская культура» имени Эдуарда Володина.

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Александр
Автор: Александр Июль 18, 2017 21:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

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