Лавров пошутил, что его стих об отношениях РФ и ЕС будет нецензурным
Так глава МИД РФ ответил на просьбу дать название его возможным стихам о взаимоотношениях России и Евросоюза
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров пошутил, что стихи об отношениях России и Европейского союза, если бы он их написал, могли бы содержать нецензурную рифму. Об этом в четверг, 13 июля, написал ТАСС со ссылкой на заявление министра во время выступления на площадке германского Фонда им. Курта Кербера.
По данным издания, Лаврову о его хобби писать стихи напомнила модератор. Она попросила дать название стихам, которые мог бы написать министр иностранных дел РФ о взаимоотношениях Москвы с Брюсселем.
В ответ глава российской дипломатии, улыбаясь, произнес: «Может быть не очень цензурная рифма, поэтому я воздержусь».
«Лента.ру» напоминает, что Лавров — автор гимна Московского госинститута международных отношений. Его стихи были опубликованы в «Русском пионере», последний раз — в текущем году. Также недавно было опубликовано его произведение, написанное в 1994 году, посвященное скончавшемуся постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину. В минувшем году Лавров получил премию Союза писателей России «Имперская культура» имени Эдуарда Володина.
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