Лавров прокомментировал историю фотографий со встречи с Трампом
По словам Лаврова, в Белом доме подчеркнули, что никакого скандала не было
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал скандал, произошедший вокруг фотографий, которые были сделаны во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет «ТАСС».
Журналисты спросили российского чиновника почему произошла шумиха после публикаций этих снимков. На этот вопрос Лавров ответил коротко: «Не знаю». Также он рассказал, что в Белом доме уверяют, что никакого скандала не было.
«У них на сайте висит, что все было согласовано, также как в отношении других министров», — отметил Лавров.
Напомним, Сергей Лавров встретился с президентом США Дональдом Трампом 10 мая в Вашингтоне. После фотографии с этой встречи были опубликованы в соцсетях МИД России. Тогда издания CBC News и The Washington Post написали, что встреча должна была быть закрытой. Также издание CBC News писало, что фотографы Белого дома не делали никаких снимков.
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