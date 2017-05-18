Лавров прокомментировал историю фотографий со встречи с Трампом

Александр
Автор: Александр Май 18, 2017 23:45

Лавров прокомментировал историю фотографий со встречи с Трампом

Лавров прокомментировал историю фотографий со встречи с Трампом

По словам Лаврова, в Белом доме подчеркнули, что никакого скандала не было

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал скандал, произошедший вокруг фотографий, которые были сделаны во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет «ТАСС».

Журналисты спросили российского чиновника почему произошла шумиха после публикаций этих снимков. На этот вопрос Лавров ответил коротко: «Не знаю». Также он рассказал, что в Белом доме уверяют, что никакого скандала не было.

«​У них на сайте висит, что все было согласовано, также как в отношении других министров», — отметил Лавров.

Напомним, Сергей Лавров встретился с президентом США Дональдом Трампом 10 мая в Вашингтоне. После фотографии с этой встречи были опубликованы в соцсетях МИД России. Тогда издания CBC News и The Washington Post написали, что встреча должна была быть закрытой. Также издание CBC News писало, что фотографы Белого дома не делали никаких снимков.

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Александр
Автор: Александр Май 18, 2017 23:45
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