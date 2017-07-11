Лавров: Путин и Трамп движимы национальными интересами своих стран
Глава МИД РФ назвал переговоры лидеров двух стран конструктивными
Глава МИД России Сергей Лавров провел пресс-конференцию, посвященную итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.
Лавров назвал переговоры лидеров двух стран конструктивными и отметил, что они подтвердили настрой Путина и Трампа на взаимовыгодные договоренности.
«Действительно, была очень продолжительная и конкретная встреча. Мое ощущение, что подтвердилось, что президенты и российский и американский движимы, прежде всего, национальными интересами своих стран и понимают эти интересы в том, чтобы искать взаимовыгодные договоренности, а не пытаться разыгрывать конфронтационные сценарии, не пытаться проблемы создавать на ровном месте», — заявил Лавров.
По словам министра, президенты обсудили ситуацию на Корейском полуострове, а также выразили готовность объявить с полудня 9 июля перемирие на юго-западе Сирии в районах Дераа, Кунейтра и Сувейда.
Как сообщил Лавров, Трамп заявил Путину, что кампания по обсуждению «вмешательства» России в выборы в США приобретает странный характер. Он также рассказал, что президенты условились ускорить процедуры по назначению новых послов.
Переговоры двух лидеров продлились свыше двух часов.
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