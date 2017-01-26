Лавров заявил, что для налаживания отношений РФ и США потребуется время
Москва готова предпринимать шаги по оздоровлению связей с Вашингтоном
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва разделяет позицию нового американского президента Дональда Трампа по налаживанию нормального взаимодействия России и Соединенных Штатов, пишет РИА Новости.
По его словам, для преодоления «тяжелейшего ущерба», который был нанесен взаимодействию двух стран во время президентства Барака Обамы, необходимо время и серьезная работа. Министр отметил, что Россия готова предпринять шаги по оздоровлению связей в интересах народов двух стран, глобальной безопасности и стабильности.
Лавров отметил, что Москва разделяет позицию Трампа по налаживанию отношений, однако «судить будет по делам». Глава МИД РФ выразил уверенность, что «в итоге национальные интересы, порядочность и предсказуемость при их продвижении поставят все на свое место».
Лавров подчеркнул, что диалог с Соединенными Штатами и Европейским союзом может строиться исключительно на принципах равноправия, взаимоуважения и учета интересов друг друга.
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