Лавров заявил, что для налаживания отношений РФ и США потребуется время

Александр
Автор: Александр Январь 26, 2017 04:45

Лавров заявил, что для налаживания отношений РФ и США потребуется время

Лавров заявил, что для налаживания отношений РФ и США потребуется время

Москва готова предпринимать шаги по оздоровлению связей с Вашингтоном

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва разделяет позицию нового американского президента Дональда Трампа по налаживанию нормального взаимодействия России и Соединенных Штатов, пишет РИА Новости.

По его словам, для преодоления «тяжелейшего ущерба», который был нанесен взаимодействию двух стран во время президентства Барака Обамы, необходимо время и серьезная работа. Министр отметил, что Россия готова предпринять шаги по оздоровлению связей в интересах народов двух стран, глобальной безопасности и стабильности.

Лавров отметил, что Москва разделяет позицию Трампа по налаживанию отношений, однако «судить будет по делам». Глава МИД РФ выразил уверенность, что «в итоге национальные интересы, порядочность и предсказуемость при их продвижении поставят все на свое место».

Лавров подчеркнул, что диалог с Соединенными Штатами и Европейским союзом может строиться исключительно на принципах равноправия, взаимоуважения и учета интересов друг друга.

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Александр
Автор: Александр Январь 26, 2017 04:45
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