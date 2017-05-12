Лавров заявил, что Киев саботирует выполнение минских соглашений
При этом глава МИД РФ подчеркнул, что альтернативы минским договоренностям нет
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Киев саботирует выполнение минских соглашений, организует провокации на линии соприкосновения в Донбассе и не выполняет политическую часть комплекса мер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канал «Мир».
В качестве примеров саботажа минских договоренностей со стороны киевских властей Лавров привел «полное саботирование политического процесса и организацию на регулярной основе вооруженных провокаций на линии соприкосновения». По его словам, это было сделано для того, «чтобы иметь предлог не выполнять политическую часть комплекса мер, который был одобрен в Минске».
В то же время глава МИД РФ напомнил, что, как отмечали президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель, альтернативы минским договоренностям сейчас нет. Таким образом, добавил Ларов, «наша общая линия заключается в том, чтобы продолжать работать и в рамках нормандского формата — на уровне лидеров, на уровне министров, на уровне экспертов, и в рамках контактной группы».
Напомним, что украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости после государственного переворота в стране в феврале 2014 года.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Тем не менее, после соглашений о перемирии между сторонами конфликта все еще ведутся перестрелки.
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