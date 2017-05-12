При этом глава МИД РФ подчеркнул, что альтернативы минским договоренностям нет

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Киев саботирует выполнение минских соглашений, организует провокации на линии соприкосновения в Донбассе и не выполняет политическую часть комплекса мер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канал «Мир».

В качестве примеров саботажа минских договоренностей со стороны киевских властей Лавров привел «полное саботирование политического процесса и организацию на регулярной основе вооруженных провокаций на линии соприкосновения». По его словам, это было сделано для того, «чтобы иметь предлог не выполнять политическую часть комплекса мер, который был одобрен в Минске».

В то же время глава МИД РФ напомнил, что, как отмечали президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель, альтернативы минским договоренностям сейчас нет. Таким образом, добавил Ларов, «наша общая линия заключается в том, чтобы продолжать работать и в рамках нормандского формата — на уровне лидеров, на уровне министров, на уровне экспертов, и в рамках контактной группы».

Напомним, что украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости после государственного переворота в стране в феврале 2014 года.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Тем не менее, после соглашений о перемирии между сторонами конфликта все еще ведутся перестрелки.