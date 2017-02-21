Лавров заявил, что спецслужбы США прослушивают посла РФ в Вашингтоне

По словам Лаврова, прослушивались даже доклады Кисляка о том, как он выполняет свою работу

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что американские спецслужбы прослушивают абсолютно все разговоры посла России в Вашингтоне Сергея Кисляка. Об этом пишет НТВ.

Как сообщается, история получила огласку после скандала, произошедшего недавно с советником Трампа по национальной безопасности. Тогда американские спецслужбы говорили журналистам на условиях анонимности, что разговоры российского посла прослушивают. Речь идет даже о его докладах в Москву о том, что он делает по работе.

Ранее стало известно, что свою должность советника президента США потерял Майкл Флинн. Он рассказал, что раскрыл администрации президента не всю информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, с которым, по версии спецслужб, он якобы говорил о санкциях.