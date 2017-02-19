ЛДПР проведет митинг в День защитники Отечества в центре Барнаула

Алтайские либерал-демократы отметят 23 февраля праздничным митингом

Алтайское отделение ЛДПР проведет праздничный митинг 23 февраля. Акция под лозунгом «ЛДПР — за сильную Россию!» состоится в центре Барнаула (пр-т Ленина, 71) 23 февраля в 12 часов.

На митинге выступят депутаты краевого и городского уровней, а также молодые активисты отделения.

«День Защитника Отечества – главный праздник страны. Уберите армию – и погрузимся в хаос. Мы, русские, должны ценить мирное небо над головой, потому что наши ровесники из стран Европы, например, такой гарантии давно не имеют. Русская армия наконец-то стала сильной — хорошее оснащение, качественное управление. ЛДПР всегда выступала против сокращения расходов на нужды обороны! Но есть еще одна важная составляющая – это патриотический дух. В прошлом году, например, на Алтае приняли закон ЛДПР «О патриотическом воспитании». Владимир Жириновский говорит – мы не должны вмешиваться в дела других стран, пока нет угрозы нашему существованию, пока наши границы не задевают. Но если возникнет угроза – история уже знает, что будет!» — прокомментировала лидер алтайских либерал-демократов Евгения Боровикова.