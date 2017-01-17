Ле Пен пообещала признать Крым российским при победе на выборах

По словам политика, факт невосприятия волеизъявления крымчан международным сообществом вызывает у нее сожаление
Кандидат в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в интервью «Известиям» заявила о намерении признать Крымский полуостров частью российской территории, если она победит на выборах главы государства, передает РИА Новости.
Ле Пен отметила, что признает Крым российским после референдума, который показал согласие населения полуострова присоединиться к РФ. Политик отметила, что принадлежность Крыма к Украине являлась административным вопросом советских времен. «Полуостров никогда не был украинским», — цитирует ее газета.
Политик отметила, что сожалеет о невосприятии волеизъявления крымчан международным сообществом и ООН.
Кроме этого, она пообещала, что будет выступать за отмену антироссийских санкций.
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