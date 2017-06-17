Льгот на 7 млрд: в Алтайском крае рассматривают народную инициативу

Александр
Автор: Александр Июнь 17, 2017 19:45

Льгот на 7 млрд: в Алтайском крае рассматривают народную инициативу

Льгот на 7 млрд: в Алтайском крае рассматривают народную инициативу

АКЗС «взяло на карандаш» инициативу коммунистов

Реализация проекта закона от жителей Алтайского края о льготах, поступившего в Алтайское Заксобрание, потребует до семи миллиардов рублей. Об этом сообщил глава правового комитета АКЗС Андрей Осипов на заседании комиссии по реализации гражданами права народной законодательной инициативы.

«Поступивший проект закона не имеет финансово-экономического обоснования. Но даже по предварительной оценке очевидно, что на его реализацию потребуется от полутора до шести-семи миллиардов рублей. Где взять эти средства, разработчики не поясняют», — сообщил депутат.

Обращение поступило в АКЗС в мае 2017 года от депутата-коммуниста Барнаульской городской думы Ларисы Идоловой. По сути, это идея КПРФ, которая вот уже несколько месяцев собирает подписи для проекта «Народная законодательная инициатива «Нет экономии на бедных! Да экономии на богатых!». Суть всех предложений сводится к возвращению недавно отмененных в регионе социальных льгот. Также КПРФ предлагает увеличить детские пособия, вернуть компенсации всем родителям дошкольников, расширить меры поддержки «детям войны».

Для рассмотрения инициативы создана рабочая группа, которая вынесет решение, удовлетворить ходатайство или нет. Если дадут добро, то будет объявлено решение об официальном сборе подписей.

В состав комиссии вошли депутаты краевого парламента, представляющие все фракции, представители аппарата АКЗС, правительства, избирательной комиссии и Общественной палаты Алтайского края, сообщили в пресс-службе АКЗС.

Теперь свои заключения должны вынести губернатор, юристы АКЗС и Общественная палата.

Что такое АКЗС, кто и как принимает законы, как работают депутаты? Об этом читайте в проекте Amic.ru «Гид по АКЗС».

Право на народную законодательную инициативу было в крае с 2002 года, но до коммунистов никто раньше не пытался им воспользоваться. Все эти годы в законе было прописано, что если жители края правильно регистрируют свою инициативу и собирают чуть более 18 тысяч подписей в ее поддержку, то АКЗС обязано ее принять. На майской сессии депутаты такого права жителей лишили: предлагать свой закон жители могут, но парламент его не обязан принимать.

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Автор: Александр Июнь 17, 2017 19:45
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