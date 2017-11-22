Личный самолет и вид на Кремль: появилась вакансия президента РФ

mavit
Автор: mavit Ноябрь 22, 2017 05:45

Личный самолет и вид на Кремль: появилась вакансия президента РФ

Портал вакансий Superjob разместил объявление о поиске соискателей на пост президента РФ. В объявлении сообщается, что «опыт работы не требуется», однако «работодатель отнесется с пониманием к опыту работы на аналогичной должности», пишет Lenta.ru.

Личный самолет и вид на Кремль: появилась вакансия президента РФ

Триколор. Кремль. Москва. Фото: altapress.ru.

От соискателя требуется активная жизненная позиция и патриотизм. В должностных обязанностях вакансии указывается назначение выборов в Госдуму, подписание федеральных законов, помилование, ведение переговоров о военном сотрудничестве и другое.

«В случае избрания работодателем предоставляется: личный самолет, государственная квартира, государственная дача. Полное содержание за государственный счет (медицинское обслуживание, питание, транспорт, занятия спортом, образование, отдых) для Президента и членов его семьи. Персональный кабинет с видом на Кремль (изнутри). Проезд от места проживания к месту работы без пробок!» — отмечается в объявлении. Зарплата «белая».

Справка

Выборы президента РФ намечены на 18 марта 2018 года. Согласно Конституции, на должность может претендовать любой гражданин России в возрасте от 35 лет, проживший в стране на протяжении 10 лет.

Факт

Superjob является одним из крупнейших хедхантинговых порталов России и стран бывшего СССР. Сайт работает с 2000 года.

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 22, 2017 05:45
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