Литва решила построить забор от России на границе с Калининградом

Заграждение стоимостью 3,6 миллионов евро начнут строить весной
Литва решили отгородится от России забором, который будет построен на границе с Калининградской областью, пишет «ТАСС».
Как сообщается, такая мера призвана защитить экономические интересы страны и укрепить безопасность. Отметим, что в Литве сигареты и алкоголь продается гораздо дороже, чем в России.
Стройку планируют начать будущей весной. Строительство обойдется в 3,6 миллионов евро.
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