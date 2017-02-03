Лукашенко заявил, что не будет платить независимостью за газ из России

Такое заявление он сделал в ходе выступления на пресс-конференции, которая прошла в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что не будет «платить независимостью» за газ, произведенный в России. Он выразил готовность в случае чего отказаться от российского газа. Об этом пишет «ФАН».
Такое заявление глава Белоруссии сделал на пресс-конференции, которая прошла в Минске.
«Зачем хвататься за живое? Зачем нас брать за горло? Ну, понятно, что без российской нефти мы обойдемся», — сказал президент.
При этом он отметил, что если Белоруссия откажется от российского газа, то стране «будет непросто», но выход он найдет.
По его словам, если на одной чаше независимость, а на другой — нефть любого происхождения, это несопоставимо. По его мнению, этого не понимают в России.
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