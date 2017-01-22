Мадонна нецензурно выразилась в адрес Дональда Трампа

Александр
Автор: Александр Январь 22, 2017 16:45

Мадонна нецензурно выразилась в адрес Дональда Трампа

Мадонна нецензурно выразилась в адрес Дональда Трампа

Во время предвыборной гонки Мадонна поддерживала Хиллари Клинтон

Американская певица Мадонна позволила матерную речь на женском марше протеста в Вашингтоне в адрес президента США Дональда Трампа , пишет Lenta.ru.

«Потребовался этот ужасающий миг темноты, чтобы разбудить нас», —отметила она. А после добавила матерное выражение. 

Также певица отметила, что начинается революция. По словам Мадонны, граждане Америки не будут отступать.

Напомним, во время предвыборной гонки Мадонна поддерживала Хиллари Клинтон.

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Александр
Автор: Александр Январь 22, 2017 16:45
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