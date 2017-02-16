Маккейн увидел угрозу США со стороны России из-за ядерных ракет

Александр
Автор: Александр Февраль 16, 2017 08:45

Маккейн увидел угрозу США со стороны России из-за ядерных ракет

Маккейн увидел угрозу США со стороны России из-за ядерных ракет

Таким образом, по мнению Маккейна, Россия нарушила договор о запрещении ракет средней и малой дальности

Сенатор США Джон Маккейн заявил, что Россия развернула ракеты с ядерными боеголовками, тем самым нарушив договор о запрещении ракет средней и малой дальности (РСМД). Об этом пишет сайт газеты «Комсомольская правда».

По его мнению, таким образом руководство России намерено проверить новую власть в США. Также сенатор добавил, что «развертывание» ракет несет угрозу для военной силы и Америки, и Европы.

Джон Маккейн призвал высшее руководство США также привести в готовность вооружение. Это нужно сделать для того, чтобы противостоять угрозе, считает сенатор.

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Александр
Автор: Александр Февраль 16, 2017 08:45
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