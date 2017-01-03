Марин Ле Пен назвала воссоединение Крыма с Россией законным

Лидер французского «Национального фронта» не видит оснований ставить под сомнение итоги референдума

Кандидат в президенты Франции, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен заявила, что возвращение Крыма в состав РФ было законным. Соответствующие слова она произнесла в эфире телеканала BFM-TV, передает ТАСС.

Она напомнила, что был организован референдум и жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ, поэтому Ле Пен не видит никаких оснований «ставить под сомнение этот референдум».

Агентство напоминает, что французские власти не признали возвращение Крыма в состав России.

Кроме этого, Ле Пен отметила необходимость установления стратегических отношений между Москвой и Парижем в рамках борьбы с «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ), добавляет «Лента.ру».