Мария Захарова назвала количество дней, за которые Обама разрушит мир

Захарова вспомнила, что Бог создал мир за 7 дней, а у Обамы осталось 9 дней, чтобы его разрушить



Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у действующего президента США Барака Обамы и его администрации есть девять дней, чтобы разрушить мир. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она вспомнила, что Бог создал мир за семь дней, и заметила, что у Обамы есть девять дней, чтобы его разрушить. Также она назвала действия администрации Обамы «бессмысленными и вредоносными».

Напомним, инаугурация избранного президента Дональда Трампа пройдет 20 января.