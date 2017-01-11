Мария Захарова назвала количество дней, за которые Обама разрушит мир

Захарова вспомнила, что Бог создал мир за 7 дней, а у Обамы осталось 9 дней, чтобы его разрушить
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у действующего президента США Барака Обамы и его администрации есть девять дней, чтобы разрушить мир. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Она вспомнила, что Бог создал мир за семь дней, и заметила, что у Обамы есть девять дней, чтобы его разрушить. Также она назвала действия администрации Обамы «бессмысленными и вредоносными».
Напомним, инаугурация избранного президента Дональда Трампа пройдет 20 января.
Читайте также
- Штраф ждет выборщиков, не проголосовавших за Хиллари Клинтон 0 24.Дек
- Президент Путин назвал цель убийства российского посла в Турции 0 22.Дек
- Обама установил условия применения кибероружия против России – СМИ 0 21.Дек
- Осужденный оппозиционер Дадин прибудет в новую колонию 9-10 января 0 06.Янв
- Путин «четко» ответил Обаме о «вмешательстве» России в выборы США 0 20.Дек
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
-
Наталья
Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!Читать статью
-
Саша
Вы суперЧитать статью
-
Валентин
Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий