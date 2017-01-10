Мария Захарова прокомментировала слова Мэрил Стрип о Дональде Трампе

Свою речь о Трампе Стрип произнесла во время получения награды за заслуги в кинематографе

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала слова американской актрисы Мэрил Стрип об избранном президенте США Дональде Трампе, пишет газета «Известия».

Напомним, что во время получения награды за заслуги в кинематографе актриса напомнила о выступлении Трампа, когда последний спародировал журналиста с физическим недостатком Сержа Ковалески.

«Оскорби и унизь, пусть даже бессмысленно и получая обратный результат, — это девиз уходящей команды», — написала Захарова в своем аккаунте в Facebook.

По словам официального представителя МИДа, актриса в своем выступлении использовала двойные стандарты.

Напомним, инаугурация Трампа назначена на 20 января. Выборы в Америке прошли 8 ноября прошлого года.