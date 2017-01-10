Мария Захарова прокомментировала слова Мэрил Стрип о Дональде Трампе

Свою речь о Трампе Стрип произнесла во время получения награды за заслуги в кинематографе
Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала слова американской актрисы Мэрил Стрип об избранном президенте США Дональде Трампе, пишет газета «Известия».
Напомним, что во время получения награды за заслуги в кинематографе актриса напомнила о выступлении Трампа, когда последний спародировал журналиста с физическим недостатком Сержа Ковалески.
«Оскорби и унизь, пусть даже бессмысленно и получая обратный результат, — это девиз уходящей команды», — написала Захарова в своем аккаунте в Facebook.
По словам официального представителя МИДа, актриса в своем выступлении использовала двойные стандарты.
Напомним, инаугурация Трампа назначена на 20 января. Выборы в Америке прошли 8 ноября прошлого года.
Читайте также
- Осужденного оппозиционера Дадина перевели в колонию в Рубцовск – СМИ 0 23.Дек
- Карлин стал лучшим среди губернаторов Сибири в медиарейтинге в сфере ЖКХ 0 05.Янв
- Минобороны о карикатурах Charlie Hebdo на Ту-154: «Испражнения на бумагу» 0 29.Дек
- «Не целесообразно», — Путин о возможных досрочных выборах президента России 0 25.Дек
- Песков прокомментировал «признание» РУСАДА о поддержке допинга в России 0 29.Дек
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
-
Наталья
Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!Читать статью
-
Саша
Вы суперЧитать статью
-
Валентин
Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий