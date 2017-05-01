Мария Захарова рассказала американской ведущей о демократии

Александр
Автор: Александр Май 1, 2017 05:45

Мария Захарова рассказала американской ведущей о демократии

Мария Захарова рассказала американской ведущей о демократии

Ведущая Yahoo Global News назвала госстрой в России «режимом»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила ведущей  Yahoo Global News Кэти Курик из США, которая назвала государственный строй в России «режимом». Об этом пишет РИА Новости.

Захарова поинтересовалась у американки, употребляет ли она слово «режим», говоря об администрации США. На это Курик спросила, какое выражение в этом случае предпочла бы сама представитель МИД.

«Если президент избран народом своей страны, то это не режим, это демократия», — отметила представитель МИД России. 

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Александр
Автор: Александр Май 1, 2017 05:45
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