Мария Захарова рассказала американской ведущей о демократии

Ведущая Yahoo Global News назвала госстрой в России «режимом»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила ведущей Yahoo Global News Кэти Курик из США, которая назвала государственный строй в России «режимом». Об этом пишет РИА Новости.

Захарова поинтересовалась у американки, употребляет ли она слово «режим», говоря об администрации США. На это Курик спросила, какое выражение в этом случае предпочла бы сама представитель МИД.

«Если президент избран народом своей страны, то это не режим, это демократия», — отметила представитель МИД России.