Матвиенко: снос советских памятников в Польше не пройдет без ответа

МИД России назвал решение о сносе «возмутительной провокацией»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия готовит ответные меры на решение властей Польши о сносе памятников советским воинам, сообщает РИА Новости.

«В МИД России было сделано соответствующее заявление, я знаю, они готовят ответные меры, может быть, запросить какие, чтобы проинформировать нас», — сказала Матвиенко, обратившись к главе международного комитета Совфеда Константину Косачеву.

17 июля президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон, предусматривающие снос советских памятников.

МИД России назвал подписание данных поправок «возмутительной провокацией».