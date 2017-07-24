Матвиенко: снос советских памятников в Польше не пройдет без ответа

МИД России назвал решение о сносе «возмутительной провокацией»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия готовит ответные меры на решение властей Польши о сносе памятников советским воинам, сообщает РИА Новости.
«В МИД России было сделано соответствующее заявление, я знаю, они готовят ответные меры, может быть, запросить какие, чтобы проинформировать нас», — сказала Матвиенко, обратившись к главе международного комитета Совфеда Константину Косачеву.
17 июля президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон, предусматривающие снос советских памятников.
МИД России назвал подписание данных поправок «возмутительной провокацией».
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Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
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Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
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Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
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Толик
Спасибо!Читать статью
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Соня Рей
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