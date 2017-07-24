Матвиенко: снос советских памятников в Польше не пройдет без ответа

Александр
Автор: Александр Июль 24, 2017 11:45

Матвиенко: снос советских памятников в Польше не пройдет без ответа

Матвиенко: снос советских памятников в Польше не пройдет без ответа

МИД России назвал решение о сносе «возмутительной провокацией»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия готовит ответные меры на решение властей Польши о сносе памятников советским воинам, сообщает РИА Новости.

«В МИД России было сделано соответствующее заявление, я знаю, они готовят ответные меры, может быть, запросить какие, чтобы проинформировать нас», — сказала Матвиенко, обратившись к главе международного комитета Совфеда Константину Косачеву.

17 июля президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон, предусматривающие снос советских памятников.

МИД России назвал подписание данных поправок «возмутительной провокацией».

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Александр
Автор: Александр Июль 24, 2017 11:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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