Матвиенко видела, как «захлебнулась» атака Запада на Россию
По ее словам, Россия не только выстояла, но и укрепила свое влияние на международной арене
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в День парламентаризма в своем блоге на сайте СФ написала, что масштабная атака Запада на Россию с целью ее политической изоляции, инспирирования «цветной революции» захлебнулась.
«В условиях обострения международной обстановки, поворота Запада в сторону конфронтации с нашей страной в деятельности отечественного парламента заметно выросла роль парламентской дипломатии. Она стала одним из важнейших инструментов внешней политики Российской Федерации», — написала Матвиенко.
Правда, как она отметила, не все и не всегда получается, но усилия дают результаты.
«Нельзя не видеть, что масштабная атака Запада на Россию с целью ее политической изоляции, инспирирования «цветной революции», эта атака, образно говоря, захлебнулась», — заключила Матвиенко.
По ее словам, Россия не только выстояла, но и укрепила свое влияние на международной арене: «В мире растет понимание того, что ни один сколько-нибудь значимый вопрос мировой политики невозможно решить без участия России».
Говоря о приоритетах деятельности парламентариев на международном уровне, Матвиенко пояснила, что на первом плане работы в этой сфере — борьба с международным терроризмом, упрочение международной безопасности, урегулирование конфликтов на Украине и в Сирии.
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