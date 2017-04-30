Матвиенко видела, как «захлебнулась» атака Запада на Россию

Александр
Автор: Александр Апрель 30, 2017 15:45

Матвиенко видела, как «захлебнулась» атака Запада на Россию

Матвиенко видела, как "захлебнулась" атака Запада на Россию

По ее словам, Россия не только выстояла, но и укрепила свое влияние на международной арене

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в День парламентаризма в своем блоге на сайте СФ написала, что масштабная атака Запада на Россию с целью ее политической изоляции, инспирирования «цветной революции» захлебнулась.

«В условиях обострения международной обстановки, поворота Запада в сторону конфронтации с нашей страной в деятельности отечественного парламента заметно выросла роль парламентской дипломатии. Она стала одним из важнейших инструментов внешней политики Российской Федерации», — написала Матвиенко.

Правда, как она отметила, не все и не всегда получается, но усилия дают результаты. 

«Нельзя не видеть, что масштабная атака Запада на Россию с целью ее политической изоляции, инспирирования «цветной революции», эта атака, образно говоря, захлебнулась», — заключила Матвиенко.

По ее словам, Россия не только выстояла, но и укрепила свое влияние на международной арене: «В мире растет понимание того, что ни один сколько-нибудь значимый вопрос мировой политики невозможно решить без участия России».

Говоря о приоритетах деятельности парламентариев на международном уровне, Матвиенко пояснила, что на первом плане работы в этой сфере — борьба с международным терроризмом, упрочение международной безопасности, урегулирование конфликтов на Украине и в Сирии. 

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