Медведев призвал отказаться от иллюзий по поводу отмены санкций

Александр
Автор: Александр Январь 22, 2017 23:45

Медведев призвал отказаться от иллюзий по поводу отмены санкций

Медведев призвал отказаться от иллюзий по поводу отмены санкций

По мнение Медведева, приход новых руководителей не означает отмену санкций

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не должна рассчитывать на скорую отмену санкций. Об этом пишет газета «Известия».

Глава правительства сделал такое заявление на съезде «Единой России». По мнению Медведева, санкции — «это надолго».

«Пора расстаться с иллюзиями, что в отношении нашей страны будут отменены какие-то санкции», — отметил чиновник.

Также Медведев подчеркнул, что приход новых руководителей не означает отмену санкций.

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Александр
Автор: Александр Январь 22, 2017 23:45
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