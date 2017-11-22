Медведев рассказал о своем участии в президентских выборах

mavit
Автор: mavit Ноябрь 22, 2017 05:45

Медведев рассказал о своем участии в президентских выборах

Глава российского правительства РФ Дмитрий Медведев не планирует идти на грядущие выборы, заявил он, отвечая на вопрос Life.

Медведев рассказал о своем участии в президентских выборах

Дмитрий Медведев в Шерегеше. Фото: sheregesh.su.

«Я — нет, — смеясь, сказал Медведев. — В этом году выборов нет».

На уточняющий вопрос по поводу 2018 года он не ответил, ограничившись улыбкой.

Ранее о своем намерении участвовать в выборах президента объявили телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон. Первая позиционирует себя как кандидат «против всех», вторая как защитник прав женщин и детей. Оппозиционер Алексей Навальный, который по закону не может баллотироваться в президенты, тем не менее также довольно успешно проводит свою кампанию, пишет znak.com. Что касается действующего главы государства Владимира Путина, то он еще не объявлял о том, что будет переизбираться на новый срок.

Выборы президента РФ состоятся в марте 2018 года. Ожидается, что избирательная кампания будет объявлена в декабре 2017 года.

Факт

Дмитрий Медведев занимал пост главы государства в 2008–2012 годах.

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 22, 2017 05:45
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