Мексиканцы просят Путина помочь в борьбе с коррупцией в их стране

На сайте Change.org уже появилась петиция по этому поводу
Петиция с просьбой о помощи в борьбе с коррупцией в Мексике появилась на сайте Change.org. Примечательно, что составленная на испанском языке петиция, адресована президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет «Ведомости».
В документе сказано,что такой удручающей политической ситуации в этой стране не было никогда. Автор петиции — житель Мексики — пишет, что ни США, ни ООН ничего не делают для исправления ситуации в стране.
В петиции также указано, что в Мексике нет человека, который остановит коррумпированных чиновников.
«Сегодня Мексика истекает кровью от такого грабежа и таких крыс. Владимир Путин, ты нужен в Латинской Америке», – сказано в документе.
Чтобы петиция была передана в руки российскому президенту, она должна собрать пять тысяч подписей.
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