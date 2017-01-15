Мексиканцы просят Путина помочь в борьбе с коррупцией в их стране

Александр
Автор: Александр Январь 15, 2017 16:46

Мексиканцы просят Путина помочь в борьбе с коррупцией в их стране

Мексиканцы просят Путина помочь в борьбе с коррупцией в их стране

На сайте Change.org уже появилась петиция по этому поводу

Петиция с просьбой о помощи в борьбе с коррупцией в Мексике появилась на сайте Change.org. Примечательно, что составленная на испанском языке петиция, адресована президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет «Ведомости».

В документе сказано,что такой удручающей политической ситуации в этой стране не было никогда. Автор петиции — житель Мексики — пишет, что  ни США, ни ООН ничего не делают для исправления ситуации в стране.

В петиции также указано, что в Мексике нет человека, который остановит коррумпированных чиновников. 

«Сегодня Мексика истекает кровью от такого грабежа и таких крыс. Владимир Путин, ты нужен в Латинской Америке», – сказано в документе.

Чтобы петиция была передана в руки российскому президенту, она должна собрать пять тысяч подписей.

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Александр
Автор: Александр Январь 15, 2017 16:46
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