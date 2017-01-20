Мэр Нью-Йорка и голливудские актеры вышли на митинг против Трампа
Режиссер Майкл Мур призвал к объявлению «100 дней протеста» против Трампа и к проведению митинга в связи с его инаугурацией
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, голливудские актеры Роберт де Ниро, Алек Болдуин, Марк Руффало, кинорежиссер-документалист Майкл Мур и другие вышли на акцию протеста против избранного американского президента Дональда Трампа, пишет «Интерфакс».
Митинг в Нью-Йорке начался с зачитывания выдуманных сообщений из Twitter от лица Трампа актером Робертом де Ниро. После него выступили Мур, Болдуин, де Блазио, Руффало и другие.
Агентство пишет, что Мур назвал республиканца социопатом и выразил мнение, что Трамп «не продержится четыре года». Режиссер призвал к объявлению «100 дней протеста» против избранного главы США с момента начала его президентства. Также режиссер призвал провести массовую организованную акцию протеста в связи с церемонией инаугурации Трампа 20 января.
РИА Новости отмечает, что всего на улицы вышло несколько тысяч человек. Они собрались рядом с небоскребом Trump Tower – «штаб-квартирой» республиканца.
Агентство добавляет, что акция прошла под лозунгом WeStandUnited («Мы вместе»), такой же призыв распространяется в соцсетях.
Протестующие также критиковали республиканца за расовую дискриминацию и религиозную нетерпимость, выступали в защиту прав иммигрантов и доступности программ медицинского страхования, в поддержку соглашения по борьбе с изменением климата.
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