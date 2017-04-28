Меркель 11 раз подряд ответила Трампу на один вопрос — СМИ

Трамп отличился «непониманием» функционирования экономических структур Евросоюза

Президент США Дональд Трамп только с 11-го раза понял условия заключения торгового соглашения с Германией, на котором настаивала канцлер Ангела Меркель, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на The Independent.

«Десять раз Трамп спросил госпожу Меркель, может ли он заключить торговое соглашение с Германией. Каждый раз она отвечала: «Вы не можете заключить сделку с Германией, подписать соглашение можно только с ЕС». После 11-го отказа Трамп наконец-то понял ее», — рассказал источник зарубежного издания.

Как отмечается, американский президент попросту отличился «непониманием» функционирования экономических структур Евросоюза.

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