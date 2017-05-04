Меркель отказалась надевать платок на встречу с королем Саудовской Аравии

Также дресс-код не соблюдали и сопровождавшие ее журналисты

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась покрывать голову платком на встрече с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азиз Аль Саудом, как предписывает дресс-код. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на издание Independent.

Кроме этого, также сообщается, что журналисты, которые сопровождали канцлера Германии, также не соблюли дресс-код.

Отметим, в прошлом месяце спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также провела встречу в Эр-Рияд. Тогда Матвиенко надела длинное зеленое платье, а голову покрыла платком. Она объяснила свой поступок уважением к местным обычаям. Спикер рассказывала, что многие саудовские женщины благодарили ее за это.