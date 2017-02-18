Меркель: после холодной войны мир не смог наладить отношения с Россией

Канцлер ФРГ пообещала «неустанно работать» над установлением с Россией хороших отношений

Международное сообщество после окончания холодной войны так и не смогло окончательно наладить отношения с РФ, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

«У нас нет четкого международного порядка, по-прежнему нет стабильных отношений с Россией», — цитирует ТАСС главу немецкого правительства.

При этом германский канцлер подчеркнула, что будет «неустанно работать» во благо установления хороших отношений с РФ, несмотря на разные мнения по некоторым вопросам.

«Последние 25 лет мы не смогли установить стабильные отношения с Россией, но ведь Россия наш сосед, это внешняя граница для ЕС», — отметила Меркель.

Она добавила, что действие Основополагающего акта Россия — НАТО необходимо сохранить в силе. Он него нельзя отказываться, даже учитывая сложное время, подчеркнула канцлер.

«Это означает для меня дальнейшую реализацию Основополагающего акта о взаимоотношениях между НАТО и Россией. Здесь у нас одинаковые интересы, мы должны в этом работать сообща», — добавила она.

По ее мнению, угрозы в сфере кибербезопасности необходимо также обсудить в рамках Совета Россия — НАТО. «Новые информационное возможности, поражение важной инфраструктуры — это серьезные вызовы для демократических государств», — отметила она.

По словам Меркель, в последнее врем часто ведутся разговоры о новостях в целом и сфабрикованных новостях. Канцлер ФРГ считает важным, чтобы граждане принимали самостоятельные решения, опираясь на любые данные.

В заключение она отметила, что Запад и РФ имеют общие интересы в деле борьбы с терроризмом. «Здесь у нас одинаковые интересы, и мы можем действовать в этом вопросе сообща», — подчеркнула глава немецкого правительства.