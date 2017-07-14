Меркель прокомментировала замену Трампа его дочерью на встрече на G20

Александр
Автор: Александр Июль 14, 2017 05:46

Меркель прокомментировала замену Трампа его дочерью на встрече на G20

Меркель прокомментировала замену Трампа его дочерью на встрече на G20

Канцлер ФРГ отметила, что Германия воспринимает Иванку как неотъемлемую часть американской делегации

Немецкий канцлер Ангела Меркель прокомментировала присутствие Иванки Трамп на совещании по климату стран-участниц G20 вместо своего отца, американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

Меркель считает, что каждая страна самостоятельно определяет, кто будет ее представлять на официальных встречах. ФРГ воспринимает Иванку как неотъемлемую часть делегации США. «Известно, что она работает в Белом доме и участвует в определенных инициативах», — цитирует агентство слова канцлера.

Напомним, что саммит стран «Двадцатки» проходил в немецком Гамбурге с 7 по 8 июля.

ТАСС отмечает, что в американскую делегацию кроме Трампа входили глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон, министр финансов Штатов Стив Мнучин, а также Иванка с супругом Джаредом Кушнером.

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Александр
Автор: Александр Июль 14, 2017 05:46
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